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Ткачёв: у «Трактора» нет никаких проблем с отъездом легионеров

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Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал ситуацию с массовым отъездом легионеров из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ткачёв: у «Трактора» нет никаких проблем с отъездом легионеров
  • РИА Новости

«У нас нет никаких проблем. Все с пониманием отнеслись к ситуации, в которой они оказались. Тем более у нас есть куча ребят, которые хотят проявить себя. Для них создавшаяся ситуация даёт отличную возможность это сделать. Наши ребята ничем не хуже», — сказал Ткачёв каналу «Матч ТВ».

Серебряный призёр Олимпиады выразил уверенность, что все молодые хоккеисты будут выкладываться по полной программе, поскольку равнодушных в команде нет.

«Трактор» летом покинули вратарь Роман Вилл, защитник Ник Бэйлен, форварды Лукаш Седлак и Томаш Гика.

Ткачёв в сезоне-2022/23 в 48 матчах регулярного чемпионата набрал 29 (9 + 20) очков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» с сухим счётом переиграло «Ак Барс» в стартовом матче КХЛ.

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