«Динамо» с сухим счётом переиграло «Ак Барс» в стартовом матче КХЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла на «ВТБ Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.
Шайбы забросили Иван Игумнов (40-я минута), Иван Муранов (60-я).
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в символическом вбрасывании перед игрой. Обладатель Кубка Стэнли вышел на лёд вместе с сыном Сергеем, который вбросил шайбу.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Никита Нестеров подписал новый контракт с московским ЦСКА.