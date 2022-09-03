«Динамо» с сухим счётом переиграло «Ак Барс» в стартовом матче КХЛ

Московское «Динамо» нанесло поражение казанскому «Ак Барсу» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла на «ВТБ Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу бело-голубых.

Шайбы забросили Иван Игумнов (40-я минута), Иван Муранов (60-я).

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в символическом вбрасывании перед игрой. Обладатель Кубка Стэнли вышел на лёд вместе с сыном Сергеем, который вбросил шайбу.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Никита Нестеров подписал новый контракт с московским ЦСКА.