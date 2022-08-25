«Ничто не сплачивает так, как коллективная пьянка или драка»: почему в новом сезоне КХЛ стоит ждать возвращения тафгаев

«Сочи» и «Авангард» за последний месяц уже дважды устраивали драки «пять на пять» во время предсезонных турниров, а хоккеисты южан умудряются выяснять отношения даже на тренировках. Главный тренер команды Андрей Назаров, который и сам был тафгаем в НХЛ, подобное поведение своих подопечных приветствует. По его мнению, лучше выплёскивать эмоции в рукопашном бою, чем потом зарабатывать удаление за другие провинности. Для КХЛ же подобные потасовки во время регулярки могут стать способом повысить интерес болельщиков к турниру.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги, судя по контрольным матчам, будет жарким. И дело не только в интересных тактических схемах и ярких новичках, которых, к слову, минувшим летом было очень сложно заманить в Россию, но и в драках. А могло ли быть иначе, если в лигу вернулся Андрей Назаров. Возглавляемый наставником «Сочи» за последний месяц успел дважды устроить ледовое побоище «пять на пять» с «Авангардом».

Главный тренер и сам, будучи игроком, любил помахать кулаками, когда представлялась возможность. Он стал одним из первых российских тафгаев в НХЛ, где провёл 12 сезонов. А самым запоминающимся получился матч «Эдмонтона» и «Сан-Хосе» в 1997 году, за драку в котором россиянин получил 39 минут штрафа и дисквалификацию на 13 матчей. Тогда досталось не только соперникам, но и судьям, пытавшимся утихомирить спортсмена.

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Таким же злым был и подольский «Витязь» Назарова, который он возглавлял с 2010 по 2012 год. Хоккеисты подмосковной команды могли устроить потасовку в любой момент встречи, что держало в тонусе соперников. А самым ярким получилось побоище в Омске, которое любители хоккея вспоминают до сих пор. В коллективе Андрей Викторович старался держать трёх-четырёх тафгаев и сетовал на то, что в России не так интересно, как в Канаде.

«Грубо говоря, с ними никто в нашей лиге драться не хочет. За редким исключением», — объяснял болельщикам Назаров.

Несмотря на это тренер не отступил от своих идей и в «Сочи», который возглавил в конце сентября прошлого года после трёхлетней паузы. Первый же матч с «Авангардом», к которому у Назарова особые чувства, закончился дракой. Уже спустя три секунды после стартового вбрасывания перчатки сбросили сразу шесть хоккеистов.

«Задача на сегодняшний матч была сплотиться. Ничто так не сплачивает, как коллективная пьянка или драка. Но пить нам нельзя. Правила у нас такие, что дерутся только нападающие. Защитники — на вес золота, за то, что они не дрались, отчислять их не будем», — сказал тренер после встречи.

В целом же, в течение чемпионата команда больше привлекала своей игрой, а не кулачными боями. Но в межсезонье Назаров, похоже, решил сделать свою команду немного более агрессивной. Хоккеисты теперь готовы выяснять отношения даже на тренировках. Так, на одном из занятий сцепились Донат Стальнов и Никита Ушнев, боровшиеся за место в составе. Причём, видео выложил сам наставник.

Как оказалось, то были цветочки по сравнению с предсезонным турниром Sochi Hockey Open. Ещё до его начала Назаров обещал добавить огня соревнованиям, и его команда это сделала, устроив рукопашный бой в матче с «Авангардом». Буквально через пару секунд после начала встречи началась драка «пять на пять». Южане набрали совместно 149 минут штрафа. Руководители омичей, конечно, вряд ли были довольны увиденным. Однако после отшучивались, что подобная встряска позволила коллективу сплотиться и провести на порядок лучше следующие матчи.

«Так получилось, что я с 17 лет дерусь, меня обсуждают постоянно. Это не лестно, это просто часть работы, которая помогает молодым хоккеистам понять, что это серьёзный вид спорта. Смысл в том, что мы все объединяемся после этой драки, все пытаются показывать свой лучший хоккей, никто не хочет сыграть плохо», — объяснил Назаров журналистам.

При этом он добавил, что следующий «тимбилдинг» он готов провести «Авангарду» только за 100 тыс. рублей. Все тогда посмеялись, однако в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова снова произошло побоище «пять на пять» с участием южан и омичей. Причём в этот раз болельщики уже ждали шоу, поскольку после объявления состава первой пятёрки «Сочи» напрашивалась соответствующие выводы.

Плохо это или хорошо, вопрос спорный. Многие специалисты не поддерживают методы Назарова. Однако сам он не видит в подобных действиях ничего плохого. По его мнению, хоккеистам лучше сразу выпустить пар, чем ударить клюшкой по руке и нанести серьёзную травму по ходу матча. При этом настоящие тафгаи командам КХЛ не требуются.

«Это узко специализированный боец. Если их в лиге всего двое — с кем драться? В составе нужно иметь парня, который может подраться, но при этом хорошо играет в обороне, полезен в меньшинстве, ловит шайбы на себя… Вот в таком боевом хоккеисте нуждается каждая команда. И даже не в одном. Они будут полезны», — объяснил Назаров в интервью «Матч ТВ».

С медийной точки зрения новые тафгаи сегодня как никогда нужны КХЛ: приходится придумывать, чем завлекать публику. «Сочи» с Назаровым сегодня могут стать тем самым козырем в рукаве руководства лиги.

Всего за пару матчей межсезонья «боевые игроки» Назарова уже подогрели интерес к противостояниям с «Авангардом», которые будут по ходу регулярки. Хотя, казалось бы, болельщиков ждут встречи одного из лидеров КХЛ с середняком и их исход очевиден. Но если превзойти соперника в хоккее не получается, то в кулачных боях преимущество пока на стороне южан.