Опубликовано видео драки хоккеистов «Сочи» во время двустороннего матча

Короткая ссылка
В сети появилось видео драки игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» на тренировке во время двустороннего матча.
Опубликовано видео драки хоккеистов «Сочи» во время двустороннего матча
  • РИА Новости

Кулаками помахали Донат Стальнов и Никита Ушнев. Потасовка произошла в середине второго периода. В драку пришлось вмешаться судьям, которые разняли игроков.

«Хоккеисты были полны решимости продемонстрировать главному тренеру Андрею Назарову заряженность на борьбу и стремление побеждать даже на тренировках», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Сочи» стартует в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 2 сентября домашним матчем с новосибирской «Сибирью».

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении Доминика Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить