Опубликовано видео драки хоккеистов «Сочи» во время двустороннего матча

В сети появилось видео драки игроков клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» на тренировке во время двустороннего матча.

Кулаками помахали Донат Стальнов и Никита Ушнев. Потасовка произошла в середине второго периода. В драку пришлось вмешаться судьям, которые разняли игроков.

«Хоккеисты были полны решимости продемонстрировать главному тренеру Андрею Назарову заряженность на борьбу и стремление побеждать даже на тренировках», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Сочи» стартует в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 2 сентября домашним матчем с новосибирской «Сибирью».

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предложении Доминика Гашека запретить спортсменам участвовать в российских соревнованиях.