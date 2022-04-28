Хоккеист «Металлурга» ударил судью во время потасовки в шестом матче с ЦСКА

В концовке шестого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА форвард «Металлурга» Филипп Майе ударил судью.

За секунду до окончания третьего периода произошла потасовка между хоккеистами обеих команд. Рефери начал разнимать игроков, однако Майе нанёс ему удар по голове со спины. После этого канадец попытался ударить защитника армейцев Никиту Нестерова.

Красно-синие в Москве обыграли «Металлург» со счётом 2:1, восстановив равенство в серии — 3:3. Решающая встреча финала Кубка Гагарина пройдёт в Магнитогорске 30 апреля.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк выразил уверенность, что седьмой матч серии между «Металлургом» и ЦСКА станет украшением сезона.