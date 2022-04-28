Третьяк: седьмой матч ЦСКА — «Металлург» станет украшением сезона

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Это был один из самых интересных матчей. Вратари команд отыграли достойно, мне очень понравилось. Седьмой матч между армейцами и «Магниткой» станет украшением сезона, но команды будут в нём больше играть от обороны», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что красно-синие восстановили равенство в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт в Магнитогорске 30 апреля.

Ранее советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский высказался о поражении «Металлурга» от ЦСКА.