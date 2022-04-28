Каменский: ЦСКА смогли выиграть два матча подряд против «Металлурга» за счёт веры в победу

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Советник главного тренера сборной России по хоккею, вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский отреагировал на поражение магнитогорского «Металлурга» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (2:1).
Каменский: ЦСКА смогли выиграть два матча подряд против «Металлурга» за счёт веры в победу
  • РИА Новости

«Если бы «Магнитка» использовала моменты, которые у неё были в первом периоде, всё было бы по-другому, но это хоккей. Армейцы смогли выиграть два матча подряд за счёт веры в победу, за счёт того, что играли они самоотверженно, выполняли задание тренера и забрасывали шайбы», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

По его словам, уровень хоккея в финальном матче очень высокий, поэтому победу в седьмом матче одержит та команда, которая допустит меньше ошибок.

Напомним, что ЦСКА в Москве обыграл «Металлург» со счётом 2:1. Таким образом красно-синие восстановили равенство в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт в Магнитогорске 30 апреля.

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Илья Воробьёв высказался о поражении от московского ЦСКА.

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