Тренер «Металлурга» Воробьёв: все хотели седьмой игры в финале КХЛ — пожалуйста

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение команды от московского ЦСКА в шестом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.

«ЦСКА в начале игры забил с двух бросков практически. Первая шайба вообще киксанула, вторая — большинство. Потом мы одну забили, но не хватило. Все хотели седьмой игры — вот вам, пожалуйста!» — цитирует Воробьёва «Чемпионат».

Он также отметил, что защитник «Магнитки» Михаил Пашнин нормально сыграл для первой игры после паузы. Кроме того, наставник не считает проблемой тот факт, что Филипп Майе и Николай Голдобин не забили, так как у них есть моменты.

«Родные трибуны всегда помогают. Но в 2016 мы решающий матч на арене ЦСКА выиграли», — добавил специалист.

Армейцы в Москве обыграли «Металлург» со счётом 2:1. Таким образом красно-синие восстановили равенство в серии — 3:3. Решающая встреча пройдёт в Магнитогорске 30 апреля.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе над «Металлургом».