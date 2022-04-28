Тренер ЦСКА Фёдоров: «Металлург» умело держит шайбу в зоне атаки

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе московской команды в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над магнитогорским «Металлургом» (2:1).
Тренер ЦСКА Фёдоров: «Металлург» умело держит шайбу в зоне атаки
  • РИА Новости

«Красно-синих с победой! Парни молодчики, забили два гола, создали преимущество. Соперник мобильный, умело держит шайбу, особенно в зоне атаки. Интенсивная игра, рад за ребят, что сделали ещё один шаг», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Он также отметил, что седьмой матч будет для него новым опытом.

Напомним, что решающая, седьмая игра между командами состоится 30 апреля в Магнитогорске на «Арене Металлург».

Ранее чемпион мира в составе сборной России и экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский подвёл итог шестого матча между ЦСКА и «Металлургом».

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