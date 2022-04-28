Сушинский: «Металлург» здорово выглядел в матче с ЦСКА

Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский подвёл итог шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом» (2:1).

«Очень интересно для хоккея, что будет седьмая игра. «Магнитка» здорово выглядела, создавала много моментов — просто не забили. А так матч был на равных», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

Напомним, что решающая, седьмая игра между командами состоится 30 апреля в Магнитогорске на «Арене Металлург».

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.