Сушинский: «Металлург» здорово выглядел в матче с ЦСКА
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«Очень интересно для хоккея, что будет седьмая игра. «Магнитка» здорово выглядела, создавала много моментов — просто не забили. А так матч был на равных», — цитирует Сушинского «Чемпионат».
Напомним, что решающая, седьмая игра между командами состоится 30 апреля в Магнитогорске на «Арене Металлург».
Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о лишении России права проведения чемпионата мира и молодёжного чемпионата мира.