Опубликовано видео массовой драки с участием Любушкина на матче «Торонто» — «Тампа»

В сети появилось видео массовой драки во время стартового матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Драка началась в середине третьего периода. В ней в том числе принял участие российский форвард «Торонто» Иван Любушкин. По её итогам россиянин, его одноклубники Уэйн Симмондс и Морган Райлли, а также игроки «Тампы» Пэт Марун, Кори Пэрри и Ян Рутта получили десятиминутные штрафы.

Игра, которая прошла на льду стадиона «Скотиабанк-Арена», завершилась со счётом 5:0 в пользу канадской команды.

Ранее защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о влиянии Овечкина на одноклубников.