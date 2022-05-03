Опубликовано видео массовой драки с участием Любушкина на матче «Торонто» — «Тампа»

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В сети появилось видео массовой драки во время стартового матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Опубликовано видео массовой драки с участием Любушкина на матче «Торонто» — «Тампа»
  • globallookpress.com
  • © Frank Gunn/Keystone Press Agency

Драка началась в середине третьего периода. В ней в том числе принял участие российский форвард «Торонто» Иван Любушкин. По её итогам россиянин, его одноклубники Уэйн Симмондс и Морган Райлли, а также игроки «Тампы» Пэт Марун, Кори Пэрри и Ян Рутта получили десятиминутные штрафы.

Игра, которая прошла на льду стадиона «Скотиабанк-Арена», завершилась со счётом 5:0 в пользу канадской команды.

Ранее защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов рассказал о влиянии Овечкина на одноклубников.

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