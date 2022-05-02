Тренер «Вашингтона» доволен ходом восстановления Овечкина перед плей-офф НХЛ

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт считает, что Александр Овечкин успеет полностью восстановиться к старту в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Вашингтона» доволен ходом восстановления Овечкина перед плей-офф НХЛ
  • AP
  • © Nick Wass

«Овечкин упорно работает каждый день. Сегодня у него была хорошая тренировка. Он не избегал телесных контактов в ходе занятий. Надеюсь, что он продолжит двигаться вперёд», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Овечкин получил травму верхней части тела 24 апреля в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». 

«Кэпиталз» в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции встретится с «Флорида Пантерз». Игра пройдёт 4 мая.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли 2022 года.

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