Тренер «Вашингтона» доволен ходом восстановления Овечкина перед плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт считает, что Александр Овечкин успеет полностью восстановиться к старту в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Овечкин упорно работает каждый день. Сегодня у него была хорошая тренировка. Он не избегал телесных контактов в ходе занятий. Надеюсь, что он продолжит двигаться вперёд», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Овечкин получил травму верхней части тела 24 апреля в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Кэпиталз» в стартовом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции встретится с «Флорида Пантерз». Игра пройдёт 4 мая.

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