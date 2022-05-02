Тренер «Вашингтона» доволен ходом восстановления Овечкина перед плей-офф НХЛ
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«Овечкин упорно работает каждый день. Сегодня у него была хорошая тренировка. Он не избегал телесных контактов в ходе занятий. Надеюсь, что он продолжит двигаться вперёд», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
Овечкин получил травму верхней части тела 24 апреля в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
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