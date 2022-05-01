Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли 2022 года.

«По ходу сезона хорошо играют и «Колорадо», и «Флорида», но у последних нет такого опыта в плей-офф. «Тампа» неплохо проводит последние игры. «Сент-Луис» и «Миннесота» довольно прилично смотрятся», — цитирует Жамнова «РБК-Спорт».

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй». В финале команда победила «Монреаль Канадиенс» с общим счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL-2022.