Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли — 2022

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли 2022 года.
Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли — 2022
  • РИА Новости

«По ходу сезона хорошо играют и «Колорадо», и «Флорида», но у последних нет такого опыта в плей-офф. «Тампа» неплохо проводит последние игры. «Сент-Луис» и «Миннесота» довольно прилично смотрятся», — цитирует Жамнова «РБК-Спорт».

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй». В финале команда победила «Монреаль Канадиенс» с общим счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL-2022.

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