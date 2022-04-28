Источник: российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL-2022

Короткая ссылка
Российских и белорусских хоккеистов не будут допустить к импорт-драфту CHL в 2022 году.

В ближайшее время об этом решении должны объявить официально, сообщает журналист Джефф Марек в Twitter.

Импорт-драфт CHL является процедурой закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы.

В прошлом году на данном драфте были отобраны семь россиян. В том числе, был задрафтован один из самых перспективных игроков России Матвей Мичков клубом «Шарлоттаун».

Ранее сообщалось, что более 50% игроков НХЛ хотели бы обладать броском как у форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить