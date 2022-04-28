Источник: российских и белорусских хоккеистов не допустят к импорт-драфту CHL-2022

Российских и белорусских хоккеистов не будут допустить к импорт-драфту CHL в 2022 году.

В ближайшее время об этом решении должны объявить официально, сообщает журналист Джефф Марек в Twitter.

Импорт-драфт CHL является процедурой закрепления прав клубами юниорских лиг Северной Америки (WHL, OHL, QMJHL) на лучших хоккеистов из Европы.

В прошлом году на данном драфте были отобраны семь россиян. В том числе, был задрафтован один из самых перспективных игроков России Матвей Мичков клубом «Шарлоттаун».

Ранее сообщалось, что более 50% игроков НХЛ хотели бы обладать броском как у форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.