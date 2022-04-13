Капризов спровоцировал потасовку в матче с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал участником потасовки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».

В середине третьего периода Капризов и форвард «Ойлерз» Кайлер Ямамото начали толкаться, после чего в их конфликт вмешался другой игрок канадской команды — Эвандер Кейн. Капризов отбросил клюшку и попытался начать драку с соперником, но одноклубники успели оттащить россиянина в сторону.

В итоге началась массовая стычка хоккеистов обоих клубов, которая завершилась тем, что нападающий «Уайлд» Райан Хартман нанёс несколько ударов Кейну, после чего их разняли судьи.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «Миннесоты», а Капризов отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Капризов преодолел отметку в 90 очков за сезон в НХЛ.