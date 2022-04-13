Капризов преодолел отметку в 90 очков за сезон в НХЛ

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал более 90 очков в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов преодолел отметку в 90 очков за сезон в НХЛ
  • AP

В матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) россиянин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал 91 очко (42 гола + 49 ассистов) в 71 игре сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате он оказался первым из российских игроков, которому удалось покорить данную отметку. В списке лучших бомбардиров сезона 24-летний форвард находится на шестом месте.

Ранее сообщалось, что два голевых паса Капризова помогли «Миннесоте» крупно переиграть «Эдмонтон» в НХЛ.

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