Капризов преодолел отметку в 90 очков за сезон в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов набрал более 90 очков в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1) россиянин отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал 91 очко (42 гола + 49 ассистов) в 71 игре сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате он оказался первым из российских игроков, которому удалось покорить данную отметку. В списке лучших бомбардиров сезона 24-летний форвард находится на шестом месте.

Ранее сообщалось, что два голевых паса Капризова помогли «Миннесоте» крупно переиграть «Эдмонтон» в НХЛ.