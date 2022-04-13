Два голевых паса Капризова помогли «Миннесоте» крупно переиграть «Эдмонтон» в НХЛ
- AP
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе «Уайлд» дублями отметились Кевин Фиала и Райан Хартман, а также один раз отличился Фредерик Годро. Российский нападающий команды Кирилл Капризов совершил две результативные передачи, а его одноклубник Дмитрий Куликов — одну. У «Ойлерз» единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.
«Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» находится на пятой позиции.
Ранее сообщалось, что дубль Владимира Тарасенко принёс «Сент-Луис Блюз» победу над «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.