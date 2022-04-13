Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Бостоном» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Блюз» отличились Дэвид Перрон, Тори Крюг, также дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Другой отечественный форвард команды — Павел Бучневич — отметился двумя результативными передачами. У «Брюинз» шайбы забросили Патрис Бержерон и Марк Маклафлин.

«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» находится на шестой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что два очка Андрея Свечникова помогли «Каролина Харрикейнз» одолеть «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ.