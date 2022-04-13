Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Бостоном» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Тарасенко принёс «Сент-Луису» победу над «Бостоном» в матче НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Блюз» отличились Дэвид Перрон, Тори Крюг, также дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Другой отечественный форвард команды — Павел Бучневич — отметился двумя результативными передачами. У «Брюинз» шайбы забросили Патрис Бержерон и Марк Маклафлин.

«Сент-Луис» одержал шестую победу подряд и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» находится на шестой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что два очка Андрея Свечникова помогли «Каролина Харрикейнз» одолеть «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить