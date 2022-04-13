Два очка Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Рейнджерс» в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Рейнджерс» в НХЛ
  • AP

Встреча состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Харрикейнз» отличились россиянин Андрей Свечников, Сет Джарвис, Джордан Стаал и Себастьян Ахо. Причём Свечников в минувшей игре также отметился результативной передачей. 

У хозяев шайбы забросили К'Андре Миллер и Крис Крайдер. Артемий Панарин не совершил результативных действий, а вратарь Игорь Шестёркин отразил 21 бросок. 

Кроме того, Свечников побил личный рекорд по количеству голов за сезон. Он забросил 29-ю шайбу в этом сезоне. Предыдущее достижение — 28 результативных бросков в сезоне-2019/20.

«Харрикейнз» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк» находится на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Филадельфия Флайерз» в матче НХЛ.

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