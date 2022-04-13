Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 9:2.

В составе хозяев дубль оформил Ларс Эллер, а также по разу отличились Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Мартин Фегервары, Конор Шири, Мэтт Ирвин, Гарнет Хэтэуэй и Юхан Ларссон. Кроме того, Овечкин отметился результативной передачей, а его соотечественник и одноклубник Евгений Кузнецов — двумя ассистами. 

У «Флайерз» дважды шайбу забросил Джеймс ван Римсдайк. 

Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой подряд. Столичный коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что гол Евгения Свечникова помог «Виннипег Джетс» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.

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