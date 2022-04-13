Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ
- AP
Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 9:2.
В составе хозяев дубль оформил Ларс Эллер, а также по разу отличились Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Мартин Фегервары, Конор Шири, Мэтт Ирвин, Гарнет Хэтэуэй и Юхан Ларссон. Кроме того, Овечкин отметился результативной передачей, а его соотечественник и одноклубник Евгений Кузнецов — двумя ассистами.
У «Флайерз» дважды шайбу забросил Джеймс ван Римсдайк.
Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой подряд. Столичный коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» находится на 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что гол Евгения Свечникова помог «Виннипег Джетс» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ.