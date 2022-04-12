Гол Евгения Свечникова помог «Виннипегу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Джетс» отличились Морган Бэррон, Пол Штястны, Евгений Свечников и Адам Лаури. У хозяев шайбы забросили Йоэль Армиа и Джош Андерсон.

«Виннипег» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Канадиенс» находятся на 16-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников набрал два очка в матче с «Анахайм Дакс».