Экс-хоккеист «Спартака» Людучин вспомнил о драке с одноклубником Рыбиным

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Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Людучин подробно рассказал о драке с экс-партнёром по команде Максимом Рыбиным.
Экс-хоккеист «Спартака» Людучин вспомнил о драке с одноклубником Рыбиным
  • globallookpress.com
  • © Nataliya Kondratenko

«Мы ж оба дерзкие. Я был совсем молодой, выходил в четвёртом звене, а Макс уже лидер, капитан «Спартака». Что-то я смену переиграл, не успел вовремя на лавку вернуться. Самый конец периода. Макс начал пихать, я огрызнулся... На скамейке нас Владимир Капуловский, второй тренер, одернул: «Успокойтесь!» Тут сирена, идём в раздевалку», — цитирует Людучина «Спорт-Экспресс».

По его словам, пока они шли в раздевалку, их словесная перепалка продолжалась, а как сам Людучин уже сел на скамейку, Рыбин подошёл и нанёс удар.

«Не сказать чтобы был победитель. В один угол переместились, в другой... Тут команда появляется, Димка Уппер первым шёл. Видит это: «Ой!» Матч в разгаре — а свои дерутся! Шкафы шатаются. Яркое воспоминание для всех, кто видел. Но мы с Максом нормально ладим», — добавил экс-форвард.

Людучин выступал за «Спартак» с 2008 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с защитником Дмитрием Вишневским до 2025 года.

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