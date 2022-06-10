Экс-хоккеист «Спартака» Людучин вспомнил о драке с одноклубником Рыбиным

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Людучин подробно рассказал о драке с экс-партнёром по команде Максимом Рыбиным.

«Мы ж оба дерзкие. Я был совсем молодой, выходил в четвёртом звене, а Макс уже лидер, капитан «Спартака». Что-то я смену переиграл, не успел вовремя на лавку вернуться. Самый конец периода. Макс начал пихать, я огрызнулся... На скамейке нас Владимир Капуловский, второй тренер, одернул: «Успокойтесь!» Тут сирена, идём в раздевалку», — цитирует Людучина «Спорт-Экспресс».

По его словам, пока они шли в раздевалку, их словесная перепалка продолжалась, а как сам Людучин уже сел на скамейку, Рыбин подошёл и нанёс удар.

«Не сказать чтобы был победитель. В один угол переместились, в другой... Тут команда появляется, Димка Уппер первым шёл. Видит это: «Ой!» Матч в разгаре — а свои дерутся! Шкафы шатаются. Яркое воспоминание для всех, кто видел. Но мы с Максом нормально ладим», — добавил экс-форвард.

Людучин выступал за «Спартак» с 2008 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с защитником Дмитрием Вишневским до 2025 года.