Тренер «Сочи» Назаров высказался о драке в матче с «Авангардом»

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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал драку, произошедшую в начале матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом» (4:5).
Тренер «Сочи» Назаров высказался о драке в матче с «Авангардом»

«Задача на сегодняшний матч была сплотиться. Ничто лучше не сплачивает, как коллективная пьянка или драка. Но пить нам нельзя. Правила у нас такие, что дерутся только нападающие. Защитники — на вес золота, за то, что они не дрались, отчислять их не будем», — цитирует Назарова Sport24.

Сразу после стартового вбрасывания игроки хозяев Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон бросили перчатки устроили драку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовцом и Никитой Комаровым.

Все игроки были наказаны пятью минутами штрафа.

Ранее главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что Назаров хотел, чтобы хоккеисты «Сочи» подрались с игроками его команды.

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