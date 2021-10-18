Тренер «Авангарда» Хартли: Назаров хотел, чтобы хоккеисты «Сочи» подрались с нашими

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли высказался о драке в начале матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи».

«Я никогда не смотрю раскатку — это моя примета. Но после раскатки ко мне подходили мои игроки и говорили, что игроки «Сочи» рассказывали им, что у них нет выхода и Назаров хочет, чтобы они подрались. Когда игроки предупредили меня, то я позвонил нашему генменеджеру Алексею Волкову и сказал, что нас ждёт фейерверк», — цитирует Хартли «Спорт-Экспресс».

По его словам, он даже не думал, что у Назарова есть подобные традиции.

Сразу после стартового вбрасывания игроки хозяев Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон бросили перчатки устроили драку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовцом и Никитой Комаровым.

Все игроки были наказаны пятью минутами штрафа.

Ранее сообщалось, что «Авангард» одолел «Сочи» в матче КХЛ с дракой и девятью шайбами.