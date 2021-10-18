«Авангард» одолел «Сочи» в матче КХЛ с дракой и девятью шайбами
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.
В составе южного коллектива дубль оформил Андрей Баканов, а также по разу отличились Артём Николаев и Василий Глотов. «Ястребы» ответили дублем Наиля Якупова и шайбами Арсения Грицюка, Александра Дергачёва и Оливера Каски.
Для действующих чемпионов эта победа стала пятой подряд.
В параллельном матче «Витязь» победил «Сибирь» (5:2).
Ранее сообщалось, что на первой минуте матча КХЛ «Сочи» — «Авангард» произошла массовая драка.
Сразу после стартового вбрасывания игроки хозяев Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон устроили потасовку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовцом и Никитой Комаровым.