«Авангард» одолел «Сочи» в матче КХЛ с дракой и девятью шайбами

Омский «Авангард» переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе южного коллектива дубль оформил Андрей Баканов, а также по разу отличились Артём Николаев и Василий Глотов. «Ястребы» ответили дублем Наиля Якупова и шайбами Арсения Грицюка, Александра Дергачёва и Оливера Каски.

Для действующих чемпионов эта победа стала пятой подряд.

В параллельном матче «Витязь» победил «Сибирь» (5:2).

Ранее сообщалось, что на первой минуте матча КХЛ «Сочи» — «Авангард» произошла массовая драка.

Сразу после стартового вбрасывания игроки хозяев Богдан Якимов, Виктор Балдаев и Джей Си Липон устроили потасовку с хоккеистами «Авангарда» Владимиром Брюквиным, Кириллом Готовцом и Никитой Комаровым.