В затруднительной ситуации: как «Йокерит» и рижское «Динамо» пострадали после выхода из КХЛ

Меньше двух недель остаётся до старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая в этом году не досчитается двух команд — «Йокерита» и рижского «Динамо». Но если для КХЛ расставание прошло безболезненно и сейчас руководство рассматривает варианты расширения лиги, то покинувшие турнир клубы оказались в непростой ситуации. Финскому коллективу для участия в SM Liiga предписано избавиться от всех «связей» с Россией, а также рекомендовано сменить владельца — выкупившего клуб пятикратного обладателя Кубка Стэнли Яри Курри. В свою очередь, «Динамо» испытывает проблемы с составом, причём в Латвии не исключают, что в преддверии сезона из-за высоких цен на электричество придётся закрыть несколько ледовых арен.

В КХЛ возможно пополнение

Уже 1 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. В этом розыгрыше турнира примут участие 22 команды. Весной из-за ситуации на Украине КХЛ покинули два коллектива — рижское «Динамо» и хельсинкский «Йокерит», однако найти им замену за лето не удалось.

Как объяснил президент лиги Алексей Морозов, переговоры велись с клубами из ВХЛ, однако они не смогли предоставить финансовые гарантии на несколько лет вперёд.

«С российскими командами мы общались — с «Ладой», «Югрой». Также смотрели в других направлениях, где есть команды МХЛ и ВХЛ. У нас работают «пол» и «потолок» (зарплат. — RT). Чтобы быть конкурентным в лиге, нужно иметь финансовую устойчивость. Вы видите, насколько лига ушла вперёд за последние годы. В финансовом плане не было клубов, которые могли бы войти в лигу и быть конкурентоспособными», — заявил специалист журналистам.

При этом Морозов не исключил, что в будущем в КХЛ войдёт клуб из Объединённых Арабских Эмиратов. Однако переговоры на эту тему начнутся только в середине сентября.

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«У нас международная лига — есть команды из Казахстана, Белоруссии и Китая. Матч в Эмиратах провели, чтобы познакомить местную публику с хоккеем. Этот рынок нам интересен, как и китайский. Как запустим сезон, обязательно встретимся, поговорим. В Дубае есть хороший дворец. Если появится команда, прояснится ситуация и с финансированием», — отметил Морозов.

При этом, если КХЛ, можно сказать, не заметила потери двух коллективов, то у «Йокерита» и рижского «Динамо» после выхода из лиги возникли серьёзные проблемы.

«Йокерит» избавляется от связей с Россией

Финский клуб вошёл в состав КХЛ в 2014 году, после того как российские бизнесмены Геннадий Тимченко и братья Ротенберги приобрели домашний стадион команды «Хартвалл Арена». После 24 февраля 2022-го у «Йокерита» не было других вариантов, кроме как покинуть лигу из-за колоссального давления в Финляндии.

Однако дома коллектив никто не ждал с распростёртыми объятиями. Клуб точно пропускает грядущий сезон, поскольку заявка на вступление в финский чемпионат будет рассмотрена только после 31 октября, когда соревнования уже начнутся. И на уступки команде, попавшей в трудную ситуации, идти никто не захотел.

К счастью, не пострадали детско-юношеские коллективы «Йокерита»: для них дорога в национальные первенства открыта. Чего нельзя сказать о профессиональном клубе. И дело даже не в сроках рассмотрения заявки. Как объяснили представители SM Liiga в июле, «джокеры» должны разорвать все имущественные и финансовые связи с Россией.

Причём заявление прозвучало после того, как генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри выкупил 40% акций у NN Harjavalta (финского подразделения «Норникеля») и стал единственным владельцем команды. Логотип также претерпел изменения. Клуб провёл обратный ребрендинг, вернув синий фон эмблеме вместо белого, с которым выступал в КХЛ.

Однако и этого оказалось недостаточно, поскольку сам Курри, по мнению некоторых финских функционеров и политиков, теперь ассоциируется с Россией. Он руководил клубом на протяжении всего периода пребывания в КХЛ, а также входил в совет директоров лиги. Член парламента страны Микко Керна даже предлагал внести прославленного спортсмена, пять раз выигрывавшего Кубок Стэнли, в санкционный список, а «Йокериту» не давать выступать в SM Liiga до 2030 года. Удивительно, но таково отношение на родине к человеку, который набрал 1398 очков в НХЛ и был партнёром Уэйна Гретцки.

На помощь команде пришёл Теэму Селянне. Ещё одна легенда финского хоккея пообещал выкупить акции «Йокерита» и спасти клуб от исчезновения. Однако пока озвучены только намерения, официального подтверждения сделки нет.

Ещё одна большая проблема — домашний стадион. После 24 февраля «Хартвалл Арена» попала под санкции: как имущество Тимченко и Ротенбергов. Компания Hartwall разорвала все спонсорские контракты и убрала своё имя из названия. Теперь ледовый дворец называется «Хельсинки Холл».

Кроме того, по данным СМИ, через три дня после того, как Тимченко внесли в санкционный список Евросоюза, у него конфисковали 22,5% акций арены. Ещё в апреле Селянне заявил, что нашёл покупателей. Но по финским законам пока невозможны имущественные отношения с людьми, находящимися под санкциями. Так что пока один из лучших стадионов страны простаивает.

«Динамо» уходит во второсортный чемпионат

Рижский клуб выступал в КХЛ с момента образования лиги в 2008 году и рассматривался как базовый для национальной команды. На Олимпийских играх в Пекине в сборной Латвии было девять игроков из «Динамо».

Теперь же коллектив переходит в Латвийскую хоккейную лигу, где в новом сезоне сыграют всего девять команд. Причём три из них из Литвы. И если раньше в турнире выступали российские легионеры, с трудом проходившие в состав клубов ВХЛ, то теперь не будет и их. А значит, и так невысокий уровень первенства падает ещё ниже, а вместе с ним и статус «Динамо». Так что клуб, скорее всего, покинут не только приличные легионеры, но и свои игроки, которые могут пригодиться в других лигах.

Некоторые не прочь вернуться в КХЛ, несмотря на запреты сейма. Согласно новым латвийским законам, все спортсмены, решившие выступать в России, автоматически лишаются права вызываться в национальные команды. Не исключено и уголовное преследование.

Однако голкипер Янис Калниньш, который был основным вратарём сборной на Олимпиаде в Пекине, а также принимал участие в четырёх чемпионатах мира, не испугался наказания и заключил контракт с «Амуром».

«Это непопулярное решение, но я принял его, потому что моя карьера не будет длинной. Это был лучший вариант для моей семьи и для моей жизни после хоккея», — объяснил 30-летний голкипер.

Местная федерация придумала способ ответить: она заблокировала переход. По крайней мере так говорится на официальном сайте организации. И чем закончится данная история, пока непонятно. В КХЛ до сих пор ждут официального ответа от IIHF, поскольку реальных оснований отказывать в трансфере нет. Но, если учитывать последние события, решение вполне может быть не в пользу лиги и игрока. Россию уже отстранили от международных соревнований в 2023 году, и пока неизвестно, стоит ли ждать восстановления её статуса в будущем.

Что касается чемпионата Латвии по хоккею, есть ещё один нюанс. До сих пор неизвестно, состоится ли он вообще, а если да, то в каком формате. По данным местных СМИ, в сентябре в стране могут закрыть несколько ледовых арен из-за значительного повышения цен на электричество и газ.