Лехтинен отреагировал на слова Волкова о том, что его заставили заклеить российский флаг
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«Я не комментирую подобные вещи. Пусть говорит то, что хочет. Предыдущий сезон уже закончился. Контракты игроков, которые выступали за нашу команду в прошлом сезоне, истекли. Я не буду говорить о прошлом. Давайте обсуждать нынешний сезон и думать о нём», — цитирует Лехтинена Iltalehti.
Волков присоединился к финскому «Эссету» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 37 матчей, в которых пропустил 98 шайб с процентом отражения 89,7%.
После случая с Волковым двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал российских хоккеистов вернуться на родину.
Ранее исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен прокомментировал слова председателя правления финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена о том, что для вступления в его лигу «джокерам» необходимо разорвать все связи с Россией.