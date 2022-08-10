Лехтинен отреагировал на слова Волкова о том, что его заставили заклеить российский флаг

Президент финского клуба хоккейного клуба «Эссет» Микаэль Лехтинен прокомментировал информацию о том, что голкипер Константин Волков по требованию лиги заклеивал российский флаг на шлеме.

«Я не комментирую подобные вещи. Пусть говорит то, что хочет. Предыдущий сезон уже закончился. Контракты игроков, которые выступали за нашу команду в прошлом сезоне, истекли. Я не буду говорить о прошлом. Давайте обсуждать нынешний сезон и думать о нём», — цитирует Лехтинена Iltalehti.

Волков присоединился к финскому «Эссету» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 37 матчей, в которых пропустил 98 шайб с процентом отражения 89,7%.

После случая с Волковым двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал российских хоккеистов вернуться на родину.

Ранее исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен прокомментировал слова председателя правления финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена о том, что для вступления в его лигу «джокерам» необходимо разорвать все связи с Россией.