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Лехтинен отреагировал на слова Волкова о том, что его заставили заклеить российский флаг

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Президент финского клуба хоккейного клуба «Эссет» Микаэль Лехтинен прокомментировал информацию о том, что голкипер Константин Волков по требованию лиги заклеивал российский флаг на шлеме.
Лехтинен отреагировал на слова Волкова о том, что его заставили заклеить российский флаг
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Я не комментирую подобные вещи. Пусть говорит то, что хочет. Предыдущий сезон уже закончился. Контракты игроков, которые выступали за нашу команду в прошлом сезоне, истекли. Я не буду говорить о прошлом. Давайте обсуждать нынешний сезон и думать о нём», — цитирует Лехтинена Iltalehti.

Волков присоединился к финскому «Эссету» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 37 матчей, в которых пропустил 98 шайб с процентом отражения 89,7%.

После случая с Волковым двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов призвал российских хоккеистов вернуться на родину.

Ранее исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен прокомментировал слова председателя правления финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена о том, что для вступления в его лигу «джокерам» необходимо разорвать все связи с Россией.

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