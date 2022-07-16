В «Йокерите» заявили, что у них нет никакой связи с Россией

Исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен прокомментировал слова председателя правления финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена о том, что для вступления в его лигу «джокерам» необходимо разорвать все связи с Россией

«Ничего нового в этом заявлении мы не нашли. Мы вели предварительные обсуждения, и нам ясно дали понять, что клуб должен обновиться, начать заново. Мы в процессе работы над этим. Курри сам несёт ответственность за вопросы собственности. Клуб полностью принадлежит Курри. Я больше не вижу у нас никаких связей с Россией», — приводит слова Кауханнена Iltalehti.

Напомним, что Хилтунен заявил, что для выступлений «Йокерита» в Финской хоккейной лиге клубу необходимо разорвать все финансовые и имущественные связи с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Домашний стадион финской команды принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко, Аркадию и Борису Ротенбергам.

«Йокерит» снялся с участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Это было связано с требованием болельщиков в связи с обострившейся политической ситуацией в России и на Украине.

Ранее финский хоккеист Теему Селянне рассказал о будущем «Йокерита» и домашней арены клуба.