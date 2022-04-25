Селянне — о судьбе «Йокерита»: с русскими больше не связываемся

Короткая ссылка
Финский хоккеист Теему Селянне рассказал о будущем «Йокерита» и домашней арены клуба.
Селянне — о судьбе «Йокерита»: с русскими больше не связываемся
  • Gettyimages.ru
  • © Bruce Bennett

«Я нашёл группу людей, которые заинтересованы в покупке домашней арены. Для нас важно, чтобы «Йокерит» не упал в классе и выступал там, где должен. Из-за антироссийских санкций сейчас практически невозможно купить этот актив. Но у нас есть люди, которые готовы пойти на такой шаг. С русскими больше не связываемся», — цитирует Селянне Iltalehti.

Домашний стадион финской команды принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко, Аркадию и Борису Ротенбергам.

Напомним, что «Йокерит» снялся с участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Это связано с требованием болельщиков в связи с обострившейся политической ситуацией в России и на Украине.

Ранее «Йокерит» официально объявил, что больше не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить