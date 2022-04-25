Селянне — о судьбе «Йокерита»: с русскими больше не связываемся
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«Я нашёл группу людей, которые заинтересованы в покупке домашней арены. Для нас важно, чтобы «Йокерит» не упал в классе и выступал там, где должен. Из-за антироссийских санкций сейчас практически невозможно купить этот актив. Но у нас есть люди, которые готовы пойти на такой шаг. С русскими больше не связываемся», — цитирует Селянне Iltalehti.
Домашний стадион финской команды принадлежит российским бизнесменам Геннадию Тимченко, Аркадию и Борису Ротенбергам.
Напомним, что «Йокерит» снялся с участия в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. Это связано с требованием болельщиков в связи с обострившейся политической ситуацией в России и на Украине.
Ранее «Йокерит» официально объявил, что больше не будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).