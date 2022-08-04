военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фетисов призвал российских хоккеистов вернуться на родину

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался об инциденте с российским голкипером Константином Волковым в Финляндии.
Фетисов призвал российских хоккеистов вернуться на родину
  • РИА Новости

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг. Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хоть я считаю, что это полнейший бред. То, что сейчас происходит в мире, — это ужасно, и на эту ситуацию это тоже распространяется», — сказал Фетисов РБК.

Бывший голкипер финского «Порин Эссет» рассказал, как его заставляли заклеивать российский флаг в Финляндии.

Волков присоединился к финскому «Эссет» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 37 матчей, в которых пропустил 98 шайб с процентом отражения 89,7%.

С 2022 года хоккеист выступает за московское «Динамо».

Ранее исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен прокомментировал слова председателя правления финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена о том, что для вступления в его лигу «джокерам» необходимо разорвать все связи с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить