Фетисов призвал российских хоккеистов вернуться на родину

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался об инциденте с российским голкипером Константином Волковым в Финляндии.

«Пусть возвращаются домой, в Москву, где их любят и ждут. Тут никто не будет просить заклеивать флаг. Регламент финской лиги, видимо, не любит Россию, хоть я считаю, что это полнейший бред. То, что сейчас происходит в мире, — это ужасно, и на эту ситуацию это тоже распространяется», — сказал Фетисов РБК.

Бывший голкипер финского «Порин Эссет» рассказал, как его заставляли заклеивать российский флаг в Финляндии.

Волков присоединился к финскому «Эссет» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 37 матчей, в которых пропустил 98 шайб с процентом отражения 89,7%.

С 2022 года хоккеист выступает за московское «Динамо».

Ранее исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен прокомментировал слова председателя правления финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена о том, что для вступления в его лигу «джокерам» необходимо разорвать все связи с Россией.