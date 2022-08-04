Вратарь Волков рассказал, как его заставляли заклеивать российский флаг в Финляндии

Бывший голкипер финского «Порин Эссет» Константин Волков рассказал об отношении к себе после 24 февраля.

«Пришлось флаг заклеивать. Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды», — приводит слова Волкова Sports.ru.

Он также рассказал о неприятной истории, которая была связана с местными СМИ. По его словам, ему обещали задавать вопросы только про хоккей, однако, когда он получил список вопросов, там не было ни одного про спорт, зато было восемь про Украину.

Волков присоединился к финскому «Эссет» в 2021 году. Всего за клуб он провёл 37 матчей, в которых пропустил 98 шайб с процентом отражения 89,7%.

С 2022 года хоккеист выступает за московский ХК «Динамо».

Ранее исполнительный директор «Йокерита» Сами Кауханен прокомментировал слова председателя правления финской хоккейной лиги Хейкки Хилтунена о том, что для вступления в его лигу «джокерам» необходимо разорвать все связи с Россией.