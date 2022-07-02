Селянне может стать одним из владельцев хоккейного клуба «Йокерит»

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Известный финский хоккеист Теему Селянне может стать одним из владельцев клуба «Йокерит».
Селянне может стать одним из владельцев хоккейного клуба «Йокерит»
  • AP

«Я собираюсь стать собственником клуба и буду принимать активное участие в его деятельности. В выступлении в России были свои плюсы и минусы, было приятно смотреть хороший хоккей. Но я действительно рад, что «Йокерит» возвращается в финскую лигу», — цитирует Селянне Iltalehti.

Финский клуб выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2014/15 и дважды смог дойти до четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина. В феврале 2022 года «Йокерит» вышел из КХЛ из-за ситуации на Украине.

Ранее Селянне рассказал о будущем «Йокерита» и домашней арены клуба.

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