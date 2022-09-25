Радулов вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Трактором» и поднялся на третью строчку в списке лучших ассистентов первенства.

Для Радулова голевая передача стала 392-й в Континентальной хоккейной лиге с учётом матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Форвард опередил по данному показателю одноклубника Даниса Зарипова (391) и поднялся на третью строчку в истории лиги.

С большим отрывом лидирует центральный нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв — 556 передач. Вторую строчку занимает бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (509).

Радулов известен по выступлениям за российские ТХК, «Динамо» Москва, «Салават Юлаев» и ЦСКА, а также североамериканские «Нэшвилл Предаторз», «Монреаль Канадиенс» и «Даллас Старз». Летом 2022 года Александр пополнил состав «Ак Барса».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в гостях переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.