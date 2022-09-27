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В Финляндии хоккеистам поручили игнорировать предложения из КХЛ

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Исполнительный директор финской Ассоциации хоккеистов Ристо Кауппинен высказался о выступлении местных игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
В Финляндии хоккеистам поручили игнорировать предложения из КХЛ
  • РИА Новости

«Мы проинструктировали, что ехать в Россию не имеет смысла, тем более в такой мировой обстановке. Риск опасности очень велик», — цитирует Кауппинена Iltalehti.

Напомним, что финский клуб «Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15 и дважды смог дойти до четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина. В феврале 2022 года «Йокерит» вышел из КХЛ из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн объяснил, зачем вернулся в Россию.

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