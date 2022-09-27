Шведский вратарь ЦСКА Рейдеборн объяснил, зачем вернулся в Россию

Шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн рассказал, почему он решил вернуться в столичный клуб, несмотря на запрет со стороны шведской федерации хоккея.

«Игра в России? У нас был хороший прошлый сезон, мы выиграли Кубок. Хочу повторить это в этом году, поэтому я и вернулся. У нас хорошая команда и отличный шанс на победу. Я здесь, чтобы выиграть ещё один трофей», — цитирует Рейдеборна «Чемпионат».

26 сентября армейцы обыграли «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ. Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

ЦСКА (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (15) располагается на второй строчке.

Ранее нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл поддержал позицию клуба по участию команды в выставочных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Чехии.