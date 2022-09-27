Хоккеист Сушко оформил самый быстрый хет-трик в истории «Динамо»

Нападающий хоккейного клуба «Динамо» Максим Сушко установил клубный рекорд, быстрее всех отметившись тремя голами в одном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Динамо» одержало победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая на «ВТБ Арене», завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе бело-голубых три шайбы забросил Сушко (50-я, 59-я и 60-я минуты), также голом отметился Павел Кудрявцев (25-я). «Авангард» смог отличиться единожды благодаря усилиям Алексея Береглазова (52-я).

Сушко забросил три шайбы за 10 минут 20 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Михалу Чайковски. Ему понадобилось на хет-трик 10 минут 26 секунд.

Ранее сообщалось, что нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Александр Шаров установил клубный рекорд, отметившись четырьмя голами в одном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).