Шаров первым в истории «Сибири» забросил четыре шайбы за матч КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Александр Шаров установил клубный рекорд, отметившись четырьмя голами в одном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Сибирь» в овертайме взяла верх над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в ледовом дворце имени Ляпкина, завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Сибири» четыре шайбы забросил Шаров (14-я, 17-я, 55-я и 64-я минуты), также отметился Владимир Бутузов (седьмая). «Витязь» смог отличиться четыре раза благодаря усилиям Владимира Галузина (третья, 57-я), Александра Яремчука (23-я) и Алексея Волгина (36-я).

Шаров забросил больше двух шайб за игру впервые в карьере.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 11 игр и набрал 11 (7 + 4) очков.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» нанесло СКА первое поражение в сезоне КХЛ.