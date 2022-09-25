военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Шаров первым в истории «Сибири» забросил четыре шайбы за матч КХЛ

Короткая ссылка
Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Александр Шаров установил клубный рекорд, отметившись четырьмя голами в одном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шаров первым в истории «Сибири» забросил четыре шайбы за матч КХЛ
  • РИА Новости

«Сибирь» в овертайме взяла верх над «Витязем» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в ледовом дворце имени Ляпкина, завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Сибири» четыре шайбы забросил Шаров (14-я, 17-я, 55-я и 64-я минуты), также отметился Владимир Бутузов (седьмая). «Витязь» смог отличиться четыре раза благодаря усилиям Владимира Галузина (третья, 57-я), Александра Яремчука (23-я) и Алексея Волгина (36-я). 

Шаров забросил больше двух шайб за игру впервые в карьере.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 11 игр и набрал 11 (7 + 4) очков.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» нанесло СКА первое поражение в сезоне КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить