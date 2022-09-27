Крикунов считает, что финские хоккеисты многое потеряют, если не приедут в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России прокомментировал заявление Финской ассоциации хоккеистов (SJRY), рекомендовавшей спортсменам не переходить в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут. Уровень финской лиги не такой высокий, за границу не так много народу у них уезжает, поэтому они потеряют больше, чем наша лига», — цитирует Крикунова Metaratings.ru.

По его словам, в клубах КХЛ играют хоккеисты из многих стран, поэтому отсутствие финнов не скажется на уровне чемпионата.

Лишь один финский игрок продолжает выступления в КХЛ — это нападающий челябинского «Трактора» Теему Пулккинен.

Ранее шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн рассказал, почему он решил вернуться в столичный клуб, несмотря на запрет со стороны Федерации хоккея Швеции.