Жертва обстоятельств: почему «Авангард» потерпел пять поражений подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ

«Авангард» на старте регулярного чемпионата КХЛ проиграл пять матчей подряд, набрав всего одно очко в противостоянии с «Сибирью». Результаты команды настораживают болельщиков, которые ждали совсем другого начала сезона от обладателя Кубка Гагарина — 2021. Однако неудачи в сентябре обусловлены вполне объяснимыми причинами, и уже в октябре хоккеистов должно взбодрить возвращение на домашний стадион в Омске, а также визит бывшего главного тренера Боба Хартли.

«Авангард» неприятно удивляет болельщиков на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда уступила во всех пяти матчах, набрав всего одно очко, и на данный момент замыкает турнирную таблицу Восточной конференции вместе с «Нефтехимиком». В последней встрече омичи по буллитам проиграли «Сибири» — 2:3.

Совсем не такого начала сезона ждали от обладателя Кубка Гагарина 2021 года фанаты. Да, концовка плей-офф весной получилась смазанной, но на то были объективные причины: коллектив покинули легионеры и в защите образовались дыры, которые по ходу турнира так и не удалось залатать.

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«Конечно, где-то не хватило финских ребят. Остались с четырьмя защитниками, и в некоторых моментах не было сил на задней линии. Где-то нападающие неправильно сыграли — не помогли обороне. Много факторов можно сложить и понять, почему мы уступили», — вспоминал последние матчи нападающий Арсений Грицюк в интервью RT.

А главным ударом стал уход наставника Боба Хартли, который на протяжении четырёх лет не только строил игру первой команды, но и активно участвовал в работе всего клуба. Впрочем, канадец оставлял приоткрытой дверь для возвращения в Россию.

«Я не заявляю, что ухожу на пенсию, хоккей в моей крови. Если матч в Магнитогорске был последним, я приму это. Если будут варианты — я рассмотрю, но сейчас я хочу взять небольшой перерыв», — сказал Боб на своей прощальной пресс-конференции.

Однако уже тогда стало ясно: для «Авангарда» с уходом канадца начинается новая эпоха. Вместо Хартли на пост главного тренера назначили его помощника Дмитрия Рябыкина. При этом на неопытного специалиста ложился дополнительный груз ответственности: в стартующем чемпионате просто нельзя ударить в грязь лицом. Всё-таки коллектив наконец возвращается из Мытищ домой, на новую арену, где проведёт первый матч 1 октября.

В межсезонье омичи постарались максимально решить кадровые проблемы. Особенно хорошо удалось усилиться в атаке. Важными для команды стали возвращение форвардов Рида Буше и Владимира Ткачёва. Также заключил соглашение с клубом американец Алекс Бродхёрст.

Что касается обороны, «Авангард» подписал словацкого защитника Кристиана Яроша, у которого не заладился прошлый сезон в «Нью-Джерси», пришли Антон Белов из московского «Динамо» и Фёдор Беляков из «Адмирала». Проблемной выглядела только вратарская линия, где первым номером стал 34-летний Станислав Галимов, заменивший чеха Шимона Грубеца. Но и на эту позицию сейчас активно ищут иностранного голкипера.

С учётом всего перечисленного, казалось бы, «Авангард» должен традиционно находиться в числе лидеров Восточной конференции, а никак не в самом низу с соотношением забитых и пропущенных шайб 10 к 20. Однако для неудачного старта есть вполне объективные причины.

Домашний стадион омичей пока лишь готовится принять болельщиков: проводятся последние косметические работы, должны состояться тестовые мероприятия. В итоге первая домашняя игра «Авангарда» состоится только в октябре, а выездная серия команды из-за плотности календаря составляет 12 матчей.

За последние 11 дней хоккеисты посетили Подольск, Минск, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. При этом интервал между встречами составляет один- два дня. А значит, у не самого опытного пока тренерского штаба не так много времени на анализ ошибок и корректировку действий спортсменов. Лишь в Казахстане состоится два спаренных поединка с «Барысом», где подопечные Рябыкина наконец-то смогут хотя бы на пару дней распаковать чемоданы. Ещё один не менее важный фактор — соперники. Календарь «Авангарда» составлен таким образом, что омичи в первых пяти встречах выходили на лёд против команд, на данный момент входящих в топ-7 лучших клубов КХЛ. У хоккеистов просто не было возможности для раскачки.

Если говорить про игру подопечных Рябыкина, то, по мнению специалистов, самым слабым звеном, как и в концовке сезона, остаётся оборона. Тренерский штаб пока не стремится проводиться существенную ротацию в составе, в итоге защитники допускают ошибки, которые не в состоянии исправить Галимов.

Однако ставить на «Авангарде» крест, конечно же, рано. Всё же в регулярном чемпионате хоккеисты должны провести рекордные 68 встреч. Кроме того, на игру и настроение в команде, которая по составу не уступает лидерам, способна повлиять всего лишь одна уверенная победа. А её можно добиться уже в четверг, 15 сентября, в Нур-Султане.

Впрочем, даже если этого не произойдёт, у руководства омичей есть козырь в рукаве. Пресс-служба клуба уже объявила о приезде в Россию Боба Хартли. Остаётся надеяться, что за пару месяцев канадец отдохнул, набрался сил и готов вновь окунуться в работу с головой. Хотя бы в роли консультанта команды. Железного стержня тренера «Авангарду» пока сильно не хватает.