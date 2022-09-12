Знарок — журналистам: я сам разберусь с игроками «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Обидное поражение, конечно. Мы каждый день работаем над этим. Настрой на овертайм? А вы считаете, что на овертайм настраивать надо? Нравится ли игра Токранова на его позиции? Слушайте, я так чувствую, что вам всё не нравится. Я не буду обсуждать своих игроков с вами, я сам с ними разберусь», — цитирует Знарка «Чемпионат».

Игра в Казани завершилась со счётом 3:2 в пользу минского клуба.

В составе «Динамо» отличились Седрик Пакетт (28-я и 61-я минуты), Брэндон Козун (46-я). У «Ак Барса» шайбы забросили Кирилл Семёнов (25-я) и Александр Радулов (51-я).

Минское «Динамо» (восемь очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (пять) располагается на шестой строчке.

Ранее СКА одержал волевую победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).