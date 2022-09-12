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СКА разгромил «Северсталь» и одержал пятую победу подряд

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СКА одержал волевую победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА разгромил «Северсталь» и одержал пятую победу подряд
  • Legion-Media

Игра в Череповце завершилась со счётом 4:1 в пользу петербургского клуба.

В составе СКА отличились Максим Грошев (7-я минута), Марат Хайруллин (12-я), Захар Бардаков (34-я) и Игорь Ожиганов (52-я). У «Северстали» шайбу забросил Руслан Абросимов(1-я).

СКА (десять очков) занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» (шесть) располагается на седьмой строчке.

Ранее «Ак Барс» в овертайме уступил минскому «Динамо» и потерпел второе поражение.

 

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