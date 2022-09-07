Кожевников: уверен, Федотов вернётся в ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость, что бывший вратарь ЦСКА Иван Федотов может вернуться в армейский клуб.

«Я уверен, Федотов вернётся в ЦСКА. Но что за привычка гадать на кофейной гуще? Он молодой парень, у него хорошая физика. Потренируется месяц — и всё будет нормально. Только мы не знаем, когда он подпишет контракт. Думаю, два месяца — это край. Ему не 40 лет. Они в 40 лет только зацветать начинают», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

7 сентября СМИ сообщали, что вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА на три года. Позже в армейском клубе опровергли данную информацию.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее агент Ивана Федотова Игорь Парашкин отреагировал на информацию, что вратарь подписал контракт с ЦСКА.