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Агент Федотова отреагировал на информацию, что вратарь подписал контракт с ЦСКА

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Агент вратаря Ивана Федотова Игорь Парашкин прокомментировал информацию, что спортсмен подписал контракт с ЦСКА.
Агент Федотова отреагировал на информацию, что вратарь подписал контракт с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Отследите источник и поинтересуйтесь — откуда у него такая информация», — цитирует Парашкина «Чемпионат».

7 сентября СМИ сообщали, что вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА на три года. Позже в армейском клубе опровергли данную информацию.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное возвращение Ивана Федотова в состав армейского клуба.

 

 

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