Источник: вратарь Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА на три года
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После подписания контракта он может быть обменян в другой клуб КХЛ, сообщается в Telegram-канале «Спорт-Экспресс».
Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».
1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.
Ранее сообщалось, что предварительное заседание по делу хоккеиста Федотова в суде назначили на 20 сентября.