Источник: вратарь Федотов подписал контракт с ХК ЦСКА на три года

Голкипер Иван Федотов подписал трёхлетний контракт с ХК ЦСКА.

После подписания контракта он может быть обменян в другой клуб КХЛ, сообщается в Telegram-канале «Спорт-Экспресс».

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее сообщалось, что предварительное заседание по делу хоккеиста Федотова в суде назначили на 20 сентября.