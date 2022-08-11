Предварительное заседание по делу хоккеиста Федотова в суде назначили на 20 сентября

Всеволожский городской суд Ленинградской области назначил следующее заседание по делу хоккеиста сборной России Ивана Федотова на 20 сентября 2022 года.

Как утверждается в картотеке судебных дел, заседание состоится 20 сентября в 12:55 мск, сообщает «Матч ТВ».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с нападающим СКА Михаилом Воробьёвым.