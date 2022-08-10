Фетисов считает, что Воробьёв нарушил закон

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с нападающим СКА Михаилом Воробьёвым.

«Человек нарушил закон. Я больше удивлен, что система не работает. Ребята должны так или иначе — в соответствии с законом — отслужить или поступить в вуз, где есть военная кафедра», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

СМИ сообщают, что Воробьёв признал вину в даче взятки за военный билет. Отмечается, что хоккеисту грозит 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьёва будут судить за взятки для получения отсрочки от армии. Сулейманов на данный момент выступает за «Салават Юлаев», Лукин и Воробьёв — за «Адмирал» и СКА соответственно.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о поддержке Воробьёва после инцидента с военным билетом.