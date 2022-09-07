Губерниев: по моей информации, Федотов будет играть в ЦСКА

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное возвращение Ивана Федотова в состав армейского клуба.

«В ближайшее время Федотов вернётся в ЦСКА. Более того, по моей информации, этот вопрос очень активно прорабатывается — это не вброс. Он не уедёт в «Филадельфию», а будет играть за ЦСКА. У меня есть информация, что готовится история с возвращением в московский клуб», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

7 сентября СМИ сообщали, что вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА на три года. Позже в армейском клубе опровергли данную информацию.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфия Флайерз».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).