Фёдоров о поражении от «Ак Барса»: соперник был быстрее ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о поражении от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы чувствовали давление на всей площадке. Думаю, из трёх игр, которые мы сыграли, сегодня был хороший тест для нас. В каких-то моментах справились, но те ошибки, которые мы допустили, оказались для нас не смертельными, но ключевыми. Просто соперник был быстрее», — цитирует Фёдорова пресс-служба КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счётом 1:5 в пользу гостей.

В составе казанского клуба шайбы забросили Илья Сафонов (19-я минута), Кирилл Панюков (23-я), Александр Радулов (49-я), Даниил Тарасов (60-я), Никита Дыняк (60-я). У армейцев отличился Виталий Абрамов (16-я).

Ранее санкт-петербургский СКА одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23.