Фёдоров о поражении от «Ак Барса»: соперник был быстрее ЦСКА
- РИА Новости
«Мы чувствовали давление на всей площадке. Думаю, из трёх игр, которые мы сыграли, сегодня был хороший тест для нас. В каких-то моментах справились, но те ошибки, которые мы допустили, оказались для нас не смертельными, но ключевыми. Просто соперник был быстрее», — цитирует Фёдорова пресс-служба КХЛ.
Встреча в Москве завершилась со счётом 1:5 в пользу гостей.
В составе казанского клуба шайбы забросили Илья Сафонов (19-я минута), Кирилл Панюков (23-я), Александр Радулов (49-я), Даниил Тарасов (60-я), Никита Дыняк (60-я). У армейцев отличился Виталий Абрамов (16-я).
Ранее санкт-петербургский СКА одержал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23.