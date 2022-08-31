Найт считает лучшим решением продолжение карьеры в КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Корбан Найт назвал лучшим решением продолжение карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я в КХЛ три сезона, это будет мой четвёртый. Я получил хороший опыт как в Казахстане, так и в России. Решил, что для меня это лучшее решение. Нет никакого давления. Меня очень поддерживали», — цитирует Найта «Спорт день за днём».

18 июня «Авангард» объявил о подписании двухлетнего контракта с канадским нападающим Найтом.

В сезоне-2021/22 форвард провёл за «Авангард» 60 матчей, в которых набрал 55 (21 + 34) очков. Буше сыграл за «Локомотив» 46 матчей и набрал 27 (12 + 15) очков.

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