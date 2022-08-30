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Стала известна зарплата хоккеиста СКА Никишина, за которого «Спартак» получил девять игроков

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Стала известна зарплата российского хоккеиста Александра Никишина по новому соглашению со СКА.
Стала известна зарплата хоккеиста СКА Никишина, за которого «Спартак» получил девять игроков
  • Gettyimages.ru

Зарплата хоккеиста по новому контракту в СКА составит 50 млн рублей в каждый из трёх лет, сообщает «Спорт-Экспресс».

Никишин летом перешёл в СКА из «Спартака», красно-белые получили за хоккеиста пятерых игроков и права ещё на четырёх хоккеистов.

В сезоне-2021/22 россиянин провёл 46 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 12 (четыре + восемь) очков.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что клуб устраивает возможное сокращение количества легионеров в заявке команд на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с пяти до трёх человек.

 

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